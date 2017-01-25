Лесные пожары в Чили: погибли четверо пожарных

Президент Чили назвала пожары худшими в истории страны; эвакуированы больше четырех тысяч человек

В Чили продолжают тушить лесные пожары, погибли четверо пожарных. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы страны.



Сегодня спасатель застрял, помогая семье выйти из своего дома, и погиб. Еще трое погибли на прошлой неделе и трое пострадали.



Лесные пожары охватили 190 тыс га. Местные жители помогают пожарным, надеясь спасти свои дома, фермы и животных.



Президент Чили Мишель Бачелет выделила дополнительные средства для ликвидации самых масштабных пожаров в истории страны. Уже эвакуировали по меньшей мере четыре тысячи человек.



США предложили $100 тыс финансовой помощи, а Франция и Мексика прислали на помощь спасателей.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



