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Лесные пожары в Чили: погибли четверо пожарных

25.01.2017 23:29
Президент Чили назвала пожары худшими в истории страны; эвакуированы больше четырех тысяч человек
Лесные пожары в Чили: погибли четверо пожарных
Фото: EPA

В Чили продолжают тушить лесные пожары, погибли четверо пожарных. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы страны. 

Сегодня спасатель застрял, помогая семье выйти из своего дома, и погиб. Еще трое погибли на прошлой неделе и трое пострадали. 

Лесные пожары охватили 190 тыс га. Местные жители помогают пожарным, надеясь спасти свои дома, фермы и животных.

Президент Чили Мишель Бачелет выделила дополнительные средства для ликвидации самых масштабных пожаров в истории страны. Уже эвакуировали по меньшей мере четыре тысячи человек. 

США предложили $100 тыс финансовой помощи, а Франция и Мексика прислали на помощь спасателей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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