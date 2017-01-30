В ЕС проверят указ Трампа на предмет дискриминации граждан ЕС

Речь идет о гражданах ЕС, которые также имеют паспорта попавших под запрет стран

Европейская комиссия изучает законность указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам семи мусульманских государств. Об этом сообщает EUobserver.

"Мы хотим получить гарантии, что нет никакой дискриминации для наших граждан", - сказал пресс-секретарь комиссии.

Речь идет о гражданах ЕС, которые также имеют паспорта попавших под запрет стран.

28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.

Этот указ уже раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики.

29 января федеральная судья Энн Доннелли частично приостановила действие указа.

Министерство нацбезопасности США заявило, что будет подчиняться распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

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