В Австрии задержаны 22 чеченца с оружием

На острове на Дунае в северной части Вены задержана большая группа чеченцев, у которых найдено огнестрельное оружие

Полиция в Вене задержала 22 выходцев из Чечни в возрасте примерно 25-50 лет. При задержании были изъяты автомат, пистолет и боеприпасы. Об этом сообщает DW со ссылкой на австрийскую полицию.

Массовое задержание произошло накануне вечером на острове на Дунае в северной части столицы Австрии. Как отмечают в полиции, неравнодушные граждане указали полиции на собравшуюся на острове большую группу мужчин. В ответ на вопрос полицейских они ответили, что "совершают прогулку". После того как у одного из чеченцев было обнаружено оружие, полиция вызвала сотрудников спецподразделения полиции WEGA. При появлении полицейских мужчины попытались спрятать пистолет в снег. После проведения обыска все чеченцы были задержаны.

Все задержанные допрашиваются Управлением уголовной полиции. Как указывает агентство, в отношении чеченцев открыто расследование по подозрению в нарушении параграфа 246 уголовного законодательства ("Враждебные по отношению к государству связи").

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