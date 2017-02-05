Под Минском со стороны Москвы построили блокпост

В рамках учений в районе, через который проходит трасса М1 Москва - Минск, построили блокпост

Белорусские военные и милиция соседнего с Минском Смолевичского района начали подготовку к масштабным учениям территориальной обороны. Как сообщает издание ex-Press.by, в рамках учений в районе, через который проходит трасса М1 Москва - Минск, построили блокпост.



Издание отмечает, что впервые в истории выполнять условно-боевые задачи поручили даже работникам местного ЖКХ. Они и построили блокпост.



Благодаря таким тренировкам, как считают военные, сооружение оборонительных укреплений в случае необходимости будет занимать уже гораздо меньше времени.

В сентябре 2016 года масштабные учения проводились в Могилевской области возле границы с Россией.



В январе 2015 года белорусские законодатели указали в законе "О военном положении" действия армии и властей в случае так называемой гибридной агрессии.



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На пресс-конференции 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, среди прочего, обвинил Россию в нарушении международных договоренностей из-за установления пограничных зон и рассказал, что не подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза, поскольку "...многое, что должно было быть, не работает".

Кроме того, Лукашенко напомнил, что Россия обещала Беларуси компенсировать высокие цены на газ и предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию.



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