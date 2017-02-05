USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Под Минском со стороны Москвы построили блокпост

05.02.2017 16:52
В рамках учений в районе, через который проходит трасса М1 Москва - Минск, построили блокпост
Под Минском со стороны Москвы построили блокпост
Фото: EPA

Белорусские военные и милиция соседнего с Минском Смолевичского района начали подготовку к масштабным учениям территориальной обороны. Как сообщает издание ex-Press.by, в рамках учений в районе, через который проходит трасса М1 Москва - Минск, построили блокпост.

Издание отмечает, что впервые в истории выполнять условно-боевые задачи поручили даже работникам местного ЖКХ. Они и построили блокпост.

Благодаря таким тренировкам, как считают военные, сооружение оборонительных укреплений в случае необходимости будет занимать уже гораздо меньше времени.

В сентябре 2016 года масштабные учения проводились в Могилевской области возле границы с Россией.

В январе 2015 года белорусские законодатели указали в законе "О военном положении" действия армии и властей в случае так называемой гибридной агрессии.

Читайте также: Просто денег нет. Почему Лукашенко начал дрейф от России

На пресс-конференции 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко, среди прочего, обвинил Россию в нарушении международных договоренностей из-за установления пограничных зон и рассказал, что не подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза, поскольку "...многое, что должно было быть, не работает".

Кроме того, Лукашенко напомнил, что Россия обещала Беларуси компенсировать высокие цены на газ и предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам белорусского продовольствия в Россию.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 