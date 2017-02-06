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Трамп поручил "очень тщательно" проверять въезжающих в США

06.02.2017 01:30
после того, как антииммиграционный указ Трампа заблокировал Федеральный суд Сиэтла, он сказал, что суды очень усложняют работу
Трамп поручил "очень тщательно" проверять въезжающих в США
Дональд Трамп (фото - EPA)

Министерство национальной безопасности США получило от президента Дональда Трампа указание "очень тщательно" проверять всех, кто въезжает в страну. Об этом сообщил Трамп в Twitter.

"Я проинструктировал Министерство национальной безопасности проверять людей, которые приезжают в нашу страну, очень тщательно. Суды очень усложняют нашу работу!", - написал он. 

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран. 

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за его указа. 4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил его действие до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой.

5 февраля Министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиэтле о приостановлении действия скандального указа. Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации Трампа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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