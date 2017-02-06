Трамп поручил "очень тщательно" проверять въезжающих в США

после того, как антииммиграционный указ Трампа заблокировал Федеральный суд Сиэтла, он сказал, что суды очень усложняют работу

Министерство национальной безопасности США получило от президента Дональда Трампа указание "очень тщательно" проверять всех, кто въезжает в страну. Об этом сообщил Трамп в Twitter.



"Я проинструктировал Министерство национальной безопасности проверять людей, которые приезжают в нашу страну, очень тщательно. Суды очень усложняют нашу работу!", - написал он.