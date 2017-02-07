Сенат США утвердил миллиардершу на посту министра образования

Решающую роль в утверждении кандидатуры Бетси Девос сыглал голос вице-президента Майка Пенса

Сенат США утвердил кандидатуру миллиардерши Бетси Девос на посту министра образования, нор только после того, как вице-президент Майк Пенс отдал за нее решающий голос. Об этом сообщает Reuters.

Два республиканца - Сьюзен Коллинз и Лиза Мерковски - присоединились к голосам 46 демократов и двух независимых сенаторов, проголосовав против Девос, в результате чего голоса разделились поровну - 50 "за" и 50 "против".

Критики Девос считают, что она не обладает достаточной компетенцией для выполнения обязанностей министра образования.

Как сообщалось, номинант Трампа на пост министра образования Элизабет Девос - глава инвесткомпании Windquest Group. Ее муж - Ричард Девос в 1993-2002 годах возглавлял компанию Amway, брат - Эрик Принс был создателем частной военной компании Blackwater USA, которую обвиняли в причастности к убийствам гражданских лиц в оккупированном Ираке. Клан Девос, чье состояние оценивается в $5 млрд, сыграл важную роль в победах республиканцев на выборах в штате Мичиган.

Профсоюзы американских учителей, работающих в общественном секторе образования выразили недовольство выдвижением Девос.

Кандидатура Девос также вызвала резкую оппозицию со стороны демократов, которые негативно воспринимают связи номинанта с консервативными религиозными организациями.

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