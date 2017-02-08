США хотят обязать сообщать пароли к соцсетям при въезде в страну

Тем, кто откажется от предоставления информации может быть отказано в разрешении на въезд, сообщает о возможных нововведениях Министр нацбезопасности

Не исключено, что США начнут спрашивать у лиц, въезжающих в страну, их пароли к социальным сетям с целью усиления контроля над прибывающими, заявил Министр национальной безопасности США Джон Келли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Келли утверждает, что такой шаг поможет выявлять лиц, которые, вероятно, угрожают безопасности страны, передает издание. По словам министра, соответствующую функцию по сбору данных, возможно, возьмут на себя американские посольства в странах, где будут выдаваться визы и разрешения на въезд. В первую очередь, нововведения затронет граждан семи стран, по которым американский президент Дональд Трамп ранее подписал миграционный указ.

"Слишком сложно обеспечить надежную проверку людей в этих странах. Если они въезжают (в США, - ред.), Мы хотим их спросить, какие сайты они посещают, и спросить пароли. Таким образом, мы сможем понять, что люди делают в интернете ", - отметил Джон Келли.

Он добавил, что тем, кто откажется от предоставления информации может быть отказано в разрешении на въезд.

Но издание отмечает, что пока речь не идет об официальных правительственных инициативах.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран. Действие указа сейчас оспаривается в судебном порядке.

6 февраля Министерство национальной безопасности США получило от президента Дональда Трампа указание "очень тщательно" проверять всех, кто въезжает в страну.

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