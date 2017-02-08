МИД ФРГ: Заявление посла не противоречит нашей позиции

При этом в МИД заявили, что не имеют ни малейших сомнений в том, кто в конечном счете несет ответственность за развязывание конфликта

В МИД Германии считают, что выборы на неподконтрольной Украине территории Донбасса могут пройти тогда, когда об их модальностях договорятся Киев и Москва. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, сообщает Укринформ.

"Конечно, такие региональные выборы, по условиям минских соглашений, только тогда могут быть проведены, когда обе стороны достигнут понимания по их модальностям", - сказал Шефер.

Представитель МИД заявил при этом, что слова посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля не противоречат официальной позиции Берлина.

"Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украине суверенитет над всей ее территорией... На это направлены и минские договоренности", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что, по минским соглашениям, восстановление контроля Украины над своей границей должно стать завершением процесса, состоящего из 13 пунктов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что никто, включая нашего посла в Киеве, не имеет ни малейших сомнений в том, кто в конечном счете несет ответственность за развязывание этого конфликта... Никто в правительстве не сомневается, что для сепаратистов в Донбассе существует логистическая, финансовая и военная помощь из России", - заявил Шефер.

При этом он, комментируя слова посла о наличии регулярных войск РФ в Донбассе, сказал, что "не может утверждать, что такие регулярные войска есть на занимаемых сепаратистами территориях".

7 февраля в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.

МИД пригласил посла Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса.

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