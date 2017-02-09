Вашингтону назло: Иран провел ракетные испытания ПВО Mersad
09.02.2017 08:52
Невзирая на санкции и критику, Тегеран не прекращает процесс модернизации и проверки ракетных систем как малой, так и средней дальности поражения
Фото: southfront.org
В противовес резкой критике на международном уровне Тегеран провел очередной испытательный запуск боевой ракеты - с той же стартовой площадки, что и предыдущий в конце января. Об этом сообщает со ссылкой на источник в Иране телеканал Fox News.
По предварительным данным, военные Корпуса Стражей Исламской революции запустили ракету малой дальности системы ПВО Mersad.
Ракета класса земля-воздух якобы пролетела 59 км.
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29 января 2017 года около города Семнана на восток от Тегерана КСИР провели испытания баллистической ракеты средней дальности. В Пентагоне заявили, что тест якобы был неудачным: снаряд взорвался в 966 км от места запуска.
31 января из-за ракетных испытаний Ирана был экстренно созван Совбез ООН, а уже 3 февраля Минфин США ввел дополнительные санкций против 13 физлиц и 12 компаний. В ответ на это на следующий день военные Ирана провели новые учения - проверили ракетные и радиолокационные системы. Тегеран неоднократно заверял, что его ракеты якобы не будут оснащаться ядерными зарядами.
Во время президентской кампании и после инаугурации Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости расторжения ядерного соглашения с Ираном и называл страну "террористическим государством №1".15 января в МИД Ирана заявили, что ядерная сделка пересматриваться не будет.
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