Вашингтону назло: Иран провел ракетные испытания ПВО Mersad

Невзирая на санкции и критику, Тегеран не прекращает процесс модернизации и проверки ракетных систем как малой, так и средней дальности поражения

В противовес резкой критике на международном уровне Тегеран провел очередной испытательный запуск боевой ракеты - с той же стартовой площадки, что и предыдущий в конце января. Об этом сообщает со ссылкой на источник в Иране телеканал Fox News.

По предварительным данным, военные Корпуса Стражей Исламской революции запустили ракету малой дальности системы ПВО Mersad.

Ракета класса земля-воздух якобы пролетела 59 км.

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29 января 2017 года около города Семнана на восток от Тегерана КСИР провели испытания баллистической ракеты средней дальности. В Пентагоне заявили, что тест якобы был неудачным: снаряд взорвался в 966 км от места запуска.





31 января из-за ракетных испытаний Ирана был экстренно созван Совбез ООН, а уже 3 февраля Минфин США ввел дополнительные санкций против 13 физлиц и 12 компаний. В ответ на это на следующий день военные Ирана провели новые учения - проверили ракетные и радиолокационные системы. Тегеран неоднократно заверял, что его ракеты якобы не будут оснащаться ядерными зарядами.





Во время президентской кампании и после инаугурации Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости расторжения ядерного соглашения с Ираном и называл страну "террористическим государством №1".15 января в МИД Ирана заявили , что ядерная сделка пересматриваться не будет.





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