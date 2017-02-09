Редакторы Википедии запретили ссылаться на Daily Mail
09.02.2017 16:32
Редакторы Википедии признали таблоид Daily Mail ненадежным источником
Фото: EPA
Редакторы свободной энциклопедии Википедия решили запретить ссылаться на британский таблоид Daily Mail (в том числе и на электронную версию). Как сообщает сайт Википедии, издание было признано ненадежным.
По мнению участников дискуссии, Daily Mail неполно проверяет факты, фабрикует их, а также занимается "сенсационализмом".
Противники запрета считают, что в некоторых темах газета является надежным источником. Кроме того, указание на один недостоверный источник и исключение его не решает проблемы с другими такими же источниками, использование которых разрешено.
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