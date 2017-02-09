Редакторы Википедии запретили ссылаться на Daily Mail

Редакторы Википедии признали таблоид Daily Mail ненадежным источником

Редакторы свободной энциклопедии Википедия решили запретить ссылаться на британский таблоид Daily Mail (в том числе и на электронную версию). Как сообщает сайт Википедии, издание было признано ненадежным.



По мнению участников дискуссии, Daily Mail неполно проверяет факты, фабрикует их, а также занимается "сенсационализмом".



Противники запрета считают, что в некоторых темах газета является надежным источником. Кроме того, указание на один недостоверный источник и исключение его не решает проблемы с другими такими же источниками, использование которых разрешено.

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