Россия убила троих турецких военных в Сирии

В результате ракетного удара российских ВВС трое военнослужащих из Турции убиты, 11 ранены

Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. Об этом сообщает BBC.



В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.



Сайт Кремля заявляет, что президент страны-агрессора Владимир Путин уже "выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб".



Сообщается, что Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого было "условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГ и других экстремистских организаций".



Вчера Fox News сообщил, что Россия на этой неделе поставила в Сирию 50 ракет Точка-У. Кроме того, РФ за последние дни выпустила две таких ракеты и четыре ракеты Искандер по позициям сирийской оппозиции.



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