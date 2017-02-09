Россия убила троих турецких военных в Сирии
Россия нанесла ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии. Об этом сообщает BBC.
В результате атаки трое военных погибли, 11 ранены.
Сайт Кремля заявляет, что президент страны-агрессора Владимир Путин уже "выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб".
Сообщается, что Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого было "условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГ и других экстремистских организаций".
Вчера Fox News сообщил, что Россия на этой неделе поставила в Сирию 50 ракет Точка-У. Кроме того, РФ за последние дни выпустила две таких ракеты и четыре ракеты Искандер по позициям сирийской оппозиции.
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