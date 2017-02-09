Макрон будет президентом Франции - данные трех опросов

Во втором туре лидер движения Вперед! Эмманюэль Макрон обойдет фаворитку Москвы Марин Ле Пен с большим отрывом, свидетельствуют данные опросов

Сразу три социологических опроса свидетельствуют, что на выборах президента Франции кандидат от партии Республиканцы Франсуа Фийон проигрывает в первом туре независимому кандидату Эмманюэлю Макрону. Во втором туре лидер движения Вперед! Макрон обходит фаворитку Москвы Марин Ле Пен с большим отрывом.



Как сообщает RFI, несмотря на то, что 6 февраля Фийон, оказавшийся в центре скандала из-за найма жены и детей на работу, публично извинился перед французами, их выбор не изменился.

Согласно данным института Opinionway, Ле Пен по-прежнему лидирует в первом туре, стабильно набирая 25% голосов. За ней идет Макрон, за которого в первом туре готовы голосовать 22% французов. Фийон занимает третью позицию с 20% голосов.

На левом политическом фланге кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон может набрать в первом туре 15%, а лидер крайне левого движения Непокорная Франция Жан-Люк Меленшон - 12% голосов.

При этом, кто бы ни вышел во второй тур - Фийон или Макрон - у обоих есть больше шансов стать президентом, чем у Ле Пен. Если во второй тур выходят Ле Пен и Макрон, последний побеждает, набирая 66% голосов. В случае, если Ле Пен будет противостоять Фийон, он также выиграет выборы с 62% голосов.

Другой опрос общественного мнения показывает, что за последнюю неделю рейтинг Ле Пен вырос на 1%, а Фийон потерял 3%. Таким образом, как показал опрос института Ifop, за республиканца готовы отдать свои голоса всего лишь 18% французов. Третий институт общественного мнения Elabe дает Франсуа Фийону еще меньше - всего 17% голосов.

Против Фийона проводят предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств. Он оказался в центре скандала после сообщений о том, будто его жена Пенелопа Кларк годами получала большие суммы средств на фиктивном рабочем месте.



В начале февраля французские прокуроры расширили расследование, включив в него выплаты, которые получали двое детей Фийона.

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