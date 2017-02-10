Блэкаут в Брюсселе: почти во всем городе пропало электричество
Вечером четверга, 9 февраля, в Брюсселе массово пропала электроэнергия и большая часть районов столицы остались без света. Об этом сообщает Daily Mail.
Блек-аут произошел около 22:45 по местному времени.
Отмечается, что самая сложная ситуация в северной части столицы Бельгии, где еще не установили причину отключения.
Компания, которая занимается газо- или электрообеспечением города, Sibelga и оператор энергосистемы Elia подтвердили, что есть ошибка сети, работы продолжаются.
Сообщается, что район за районом начинают восстанавливать электричество.
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