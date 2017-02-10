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Блэкаут в Брюсселе: почти во всем городе пропало электричество

10.02.2017 06:47
Массовый блэк-аут произошел вечером в четверг. Сообщается об ошибке сети - работы продолжаются и утром все районы города должны быть с электричеством
Блэкаут в Брюсселе: почти во всем городе пропало электричество
Фото: domihol/Twitter

Вечером четверга, 9 февраля, в Брюсселе массово пропала электроэнергия и большая часть районов столицы остались без света. Об этом сообщает Daily Mail.

Блек-аут произошел около 22:45 по местному времени. 

Отмечается, что самая сложная ситуация в северной части столицы Бельгии, где еще не установили причину отключения. 

Компания, которая занимается газо- или электрообеспечением города, Sibelga и оператор энергосистемы Elia подтвердили, что есть ошибка сети, работы продолжаются. 

Сообщается, что район за районом начинают восстанавливать электричество. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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