Блэкаут в Брюсселе: почти во всем городе пропало электричество

Массовый блэк-аут произошел вечером в четверг. Сообщается об ошибке сети - работы продолжаются и утром все районы города должны быть с электричеством

Вечером четверга, 9 февраля, в Брюсселе массово пропала электроэнергия и большая часть районов столицы остались без света. Об этом сообщает Daily Mail.



Блек-аут произошел около 22:45 по местному времени.



Отмечается, что самая сложная ситуация в северной части столицы Бельгии, где еще не установили причину отключения.



Компания, которая занимается газо- или электрообеспечением города, Sibelga и оператор энергосистемы Elia подтвердили, что есть ошибка сети, работы продолжаются.



Сообщается, что район за районом начинают восстанавливать электричество.

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