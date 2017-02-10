У Трампа обсуждали санкции с послом РФ в США - Washington Post

Советник по нацбезопасности США Майкл Флинн мог обсудить с дипломатом Сергеем Кисляком смягчение или снятие американских санкций с РФ, пишет газета

Судьбу санкций США против России, вопреки заверениям администрации Дональда Трампа, в последний месяц перед инаугурацией последнего советник по нацбезопасности Майкл Флинн мог в приватном порядке обсудить с российским послом в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на статью в газете The Washington Post пишет агентство Reuters.

По словам бывших и действующих чиновников в Вашингтоне, с которыми беседовал корреспондент издания, некоторые высокопоставленные лица в США поняли эти беседы Флинна с дипломатом Сергеем Кисляком как "неуместный", а некоторые - даже как "незаконный" сигнал Москве о том, санкции вскоре могут ослабить или отменить.

Речь идет о персональных санкциях против российских дипломатов, которые были введены администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года в качестве ответа на вмешательство российских хакеров в выборы президента США.

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В среду, 8 февраля, Флинн опроверг сообщения о том, что он обсуждал санкции с Кисляком, дважды сказав "нет" на соответствующий вопрос.

Однако, как пишет источник, уже на следующий день спикер советника по нацбезопасности отступил от этой позиции. С его слов, Флинн якобы "не помнит, чтобы обсуждал санкции, но не может быть до конца уверен, что эта тема не всплывала в разговоре".

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ФБР продолжает расследовать контакты Флинна с Кисляком, отметили власти.

"Несколько должностных лиц акцентировали, что нет свидетельств того, что Флинн хотел дать прямое обещание принять меры (по санкциям, - ред.) после инаугурации, хотя этот вопрос и обсуждался", - пишет WP.

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