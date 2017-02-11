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В Анголе во время давки на футбольном стадионе погибли 17 человек

11.02.2017 04:15
В результате штурма стадиона фанатами, произошла давка, в которой люди попали в ловушку, падали и не могли больше подняться
В Анголе во время давки на футбольном стадионе погибли 17 человек
Фото: ЕРА

По меньшей мере 17 человек погибли на футбольном стадионе в северной части города Уиже в Анголе. Более сотни человек ранены. Об этом сообщают местные власти, передает BBC.

Фанаты начали штурмовать ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами - Santa Rita de Cassia и Recreativo de Libolo. В результате произошла давка, в которой люди попали в ловушку, падали и не могли больше подняться.

"Люди были вынуждены идти, наступая на других. Всего 76 пострадавших, из них -17 погибли", - рассказал главврач местной больницы Эрнесто Луис.

Ангольские и португальские СМИ сообщают, что некоторые из погибших - дети.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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