Интернет-пираты Трампа могут помогать Марин Ле Пен - СМИ
Внешняя разведка Франции серьезно обеспокоена вмешательством интернет-пиратов, которые поддерживают кандидата на пост президента Марин Ле Пен. Это, возможно, те же пираты, которые поддерживали Дональда Трампа на выборах президента США и которые не скрывают своей поддержки Владимира Путина. Об этом пишет французское издание Le Figaro, передает RFI.
Журналисты сообщают, что Елисейский дворец и внешняя разведка "уверены, что сейчас во Франции происходят операции, аналогичные тем, которые проводились во время президентской кампании в США".
Однако подчеркивается, что французские разведывательные службы только предполагают, что атаки могут исходить от российских хакеров, однако более точной информации не дают.
Le Figaro удалось узнать, что в ближайшие недели в Елисейском дворце пройдет заседание Совета обороны Франции, на котором эксперты проинформируют президента о последних кибератаках с целью дестабилизировать президентские выборы.
Одним из поводов беспокойства спецслужб Франции стала информация о хакерских атаках во время праймериз.
Иностранные хакеры пытались атаковать праймериз французских социалистов, взломав компьютерные системы во время первого тура праймериз, который прошел 22 января.
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