Асад готов встретить войска США в Сирии и сблизить их с русскими
Президент Сирии Башар Асад сказал, что готов приветствовать войска США в его стране в рамках усилий по борьбе с террористами Исламского государства. Об этом он заявил в интервью Yahoo News.
Также это включает в себя "сближение между россиянами и американцами".
"Если американцы искренние, конечно, мы приветствуем их, как любая страна, которая хочет победить и бороться с террористами", - сказал Асад.
При этом Асад добавил, что это должно подразумевать уважение к суверенитету Сирии и ее союзнику России.
На вопрос видит ли он сотрудничество США и РФ в борьбе с ИГ, президент ответил, что это "необходимо" и призвал к "сближению".
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