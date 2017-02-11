Асад готов встретить войска США в Сирии и сблизить их с русскими

Президент Сирии считает, что сотрудничество США и России в борьбе с ИГ необходимо и призвал американцев и русских к сближению

Президент Сирии Башар Асад сказал, что готов приветствовать войска США в его стране в рамках усилий по борьбе с террористами Исламского государства. Об этом он заявил в интервью Yahoo News.



Также это включает в себя "сближение между россиянами и американцами".



"Если американцы искренние, конечно, мы приветствуем их, как любая страна, которая хочет победить и бороться с террористами", - сказал Асад.



При этом Асад добавил, что это должно подразумевать уважение к суверенитету Сирии и ее союзнику России.



На вопрос видит ли он сотрудничество США и РФ в борьбе с ИГ, президент ответил, что это "необходимо" и призвал к "сближению".

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