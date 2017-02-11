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Асад готов встретить войска США в Сирии и сблизить их с русскими

11.02.2017 08:58
Президент Сирии считает, что сотрудничество США и России в борьбе с ИГ необходимо и призвал американцев и русских к сближению
Асад готов встретить войска США в Сирии и сблизить их с русскими
Башар Асад (фото - EPA)

Президент Сирии Башар Асад сказал, что готов приветствовать войска США в его стране в рамках усилий по борьбе с террористами Исламского государства. Об этом он заявил в интервью Yahoo News.

Также это включает в себя "сближение между россиянами и американцами".

"Если американцы искренние, конечно, мы приветствуем их, как любая страна, которая хочет победить и бороться с террористами", - сказал Асад. 

При этом Асад добавил, что это должно подразумевать уважение к суверенитету Сирии и ее союзнику России. 

На вопрос видит ли он сотрудничество США и РФ в борьбе с ИГ, президент ответил, что это "необходимо" и призвал к "сближению". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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