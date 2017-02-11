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В Литве командующего ВВС уволили за ремонт вертолетов в России

11.02.2017 17:26
В Минобороны Литвы решили, что полковник не выполнил заданную установку - не ремонтировать военные вертолеты в России
В Литве командующего ВВС уволили за ремонт вертолетов в России
Аудронис Навицкас (фото - Delfi)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис решил, что отстраненный несколько месяцев назад от должности командующего Военно-воздушными силами, полковник Аудронис Навицкас не может далее занимать этот пост. Об этом сообщает Delfi.

Все это время продолжалось служебное расследование намерений Навицкаса ремонтировать в России два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения. 

Полковника внесли во временный резерв и если на протяжении двух месяцев ему не предложат должность, то оправят в запас. 

Материалы следствия говорят, что решение о ремонте вертолетов и выделении для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет проводиться на территории России или у поставщиков этой страны. 

"Полковник Навицкас, будучи высшим должностным лицом ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны 9 февраля 2016 года - не ремонтировать военные вертолеты в России. Национальная безопасность не согласуется со свободной трактовкой политических установок", - отметил министр обороны Кароблис. 

Как утверждал МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошел бы вразрез с решениями ЕС о санкциях в отношении Москвы и с внешней политикой Литвы. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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