В Литве командующего ВВС уволили за ремонт вертолетов в России
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис решил, что отстраненный несколько месяцев назад от должности командующего Военно-воздушными силами, полковник Аудронис Навицкас не может далее занимать этот пост. Об этом сообщает Delfi.
Все это время продолжалось служебное расследование намерений Навицкаса ремонтировать в России два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения.
Полковника внесли во временный резерв и если на протяжении двух месяцев ему не предложат должность, то оправят в запас.
Материалы следствия говорят, что решение о ремонте вертолетов и выделении для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет проводиться на территории России или у поставщиков этой страны.
"Полковник Навицкас, будучи высшим должностным лицом ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны 9 февраля 2016 года - не ремонтировать военные вертолеты в России. Национальная безопасность не согласуется со свободной трактовкой политических установок", - отметил министр обороны Кароблис.
Как утверждал МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошел бы вразрез с решениями ЕС о санкциях в отношении Москвы и с внешней политикой Литвы.
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