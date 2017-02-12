Меркель о новом президенте Германии: Уверена, он справится

Канцлер Германии назвала 12 февраля хорошим днем для немецкой истории и поздравила Франка-Вальтера Штайнмайера

Новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер справится со своими обязанностями и будет отличным главой государства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с Штайнмайером, сообщает Укринформ.

Меркель назвала 12 февраля хорошим днем для немецкой истории и поздравила Штайнмайера.

Она выразила убеждение, что "он будет отличным президентом для страны в сложное время".

"Я уверена, что он справится", - заявила Меркель, напомнив, что в качестве главы МИД в сложнейших ситуациях он умел находить правильные решения.

Штайнмайер также заявил, что Германия является для многих людей в мире сегодня якорем надежды и должна соответствовать такому высокому доверию.

По его словам, немцы не потому вселяют в других мужество, что все в их собственной стране хорошо, а потому, что они показали, что они могут стать лучше, "что после войны может быть мир", что они готовы помогать другим.

"Вряд ли кто в мире имеет столько шансов, как мы. Мы должны их использовать", - сказал он.

Штайнмайер пообещал работать так, чтобы заслужить доверие всех политических партий.

12 февраля экс-министр иностранных дел Штайнмайер стал новым президентом Германии.

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