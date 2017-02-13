Министр Индии призналась, что "приказывала пытать насильников"

Министр рассказала, что говорила полицейским подвешивать насильников за ноги, а женщинам - смотреть на это через окно

Министр водных ресурсов Индии заявила, что она приказывала пытать подозреваемых в изнасиловании, передает BBC.



Министр Ума Бхарти говорила женщинам, которые заявляли об изнасилованиях, смотреть, как обвиняемых мужчин подвешивают за ноги.



"Насильников надо пытать на глазах их жертв, пока они не будут молить о прощении", - сказала она.



Бхарти рассказала об этом во время кампании в поддержку местного политика в городе Агра.



"Я говорила полицейским, чтобы подвешивали насильников вверх ногами и били их так сильно, чтобы те кричали. А женщинам я говорила смотреть на это через окна в полицейском участке", - рассказала она.



Так Бхарти делала, когда была главным министром штата Махья-Прадеш, начиная с 2003 года.



Министр считает, что права людей не касаются тех, кто ведет себя как демоны.



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