USD:  27.13  27.49   EUR:  28.70  29.37  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Люксембурге столкнулись два поезда: фото

14.02.2017 13:40
В результате ДТП четверо человек получили травмы
В Люксембурге столкнулись два поезда: фото
Фото: 5minutes.rtl.lu
В Люксембурге недалеко от фабрики Гаски произошло столкновение товарного поезда с пассажирским. Об этом сообщает RTL Luxembourg.

Причины аварии, в результате которой травмы получили четверо человек, пока неизвестны.

Пассажирский поезд был почти пуст.
02.jpg

Один из пассажиров поезда, который ехал в Люксембург из Франции, отметил, что перед этим ДТП был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути. 

03.jpg

На месте происшествия работает полиция. Движение по колее, где произошла авария, остановили на двое суток.

19 октября сообщалось, что в Австрии электричка столкнулась с товарным вагонами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.




ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 