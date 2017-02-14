В Люксембурге столкнулись два поезда: фото

В результате ДТП четверо человек получили травмы





Причины аварии, в результате которой травмы получили четверо человек, пока неизвестны.





Пассажирский поезд был почти пуст.







Один из пассажиров поезда, который ехал в Люксембург из Франции, отметил, что перед этим ДТП был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути.











На месте происшествия работает полиция. Движение по колее, где произошла авария, остановили на двое суток.



19 октября 19 октября сообщалось , что в Австрии электричка столкнулась с товарным вагонами.





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