В Люксембурге столкнулись два поезда: фото
14.02.2017 13:40
В результате ДТП четверо человек получили травмы
Фото: 5minutes.rtl.lu
В Люксембурге недалеко от фабрики Гаски произошло столкновение товарного поезда с пассажирским. Об этом сообщает RTL Luxembourg.
Один из пассажиров поезда, который ехал в Люксембург из Франции, отметил, что перед этим ДТП был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути.
На месте происшествия работает полиция. Движение по колее, где произошла авария, остановили на двое суток.
19 октября сообщалось, что в Австрии электричка столкнулась с товарным вагонами.
Причины аварии, в результате которой травмы получили четверо человек, пока неизвестны.
Пассажирский поезд был почти пуст.
Один из пассажиров поезда, который ехал в Люксембург из Франции, отметил, что перед этим ДТП был еще один инцидент: автомобиль пытался переехать через пути.
На месте происшествия работает полиция. Движение по колее, где произошла авария, остановили на двое суток.
19 октября сообщалось, что в Австрии электричка столкнулась с товарным вагонами.
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