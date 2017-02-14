Психоаналитики: Трамп слишком нестабилен для поста президента США

Специалисты США в области психиатрии считают, что Дональд Трамп слишком эмоционально нестабилен, чтобы быть президентом

Президент США Дональд Трамп часто демонстрирует эмоциональную нестабильность, которая вряд ли совместима с пребыванием на этой должности. Об этом говорится в письме, которое написали профессор психиатрии из Гарвардской медицинской школы Лэнс Доудс, бывший руководитель комитета Международной психоаналитической ассоциации Джозеф Шахтер, а также 35 американских специалистов в этой сфере (психиатров, психоаналитиков и социальных работников) редколлегии The New York Times.



Молчание организаций в сфере душевного здоровья по поводу действий и высказываний Трампа объясняется принципом, который такие организации когда-то установили для себя (так называемое правило Голдуотера).



Справка. В 1973 году Американская психиатрическая ассоциация одобрила документ, получивший название "Правило Голдуотера". Оно объявило неэтичным диагностирование любым психиатром здоровья любого политического деятеля без того, чтобы он лично обследовал пациента и получил на опубликование своего диагноза необходимое разрешение.



"Но результатом этого молчания стала неспособность предоставить нашу экспертизу обеспокоенным журналистом и Конгрессу в критический момент. Сейчас слишком многое на кону, чтобы молчать дольше", - пишут они.



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Специалисты указывают, что поведение Дональда Трампа свидетельствует о его неспособности мириться со взглядами, отличными от его собственных. Кроме того, он вряд ли способен к эмпатии. "Личности с такими чертами искажают реальность, чтобы она соответствовала их психологическому состоянию", - отмечают психологи.



В случае с руководителем страны такая ситуация приобретает дополнительную опасность - поскольку таким образом подтверждается его личный миф о величии. "Мы убеждены, что эмоциональная нестабильность, которую обнаруживают речи Трампа и его поведение, делает его неспособным к безопасной работе на президентском посту", - заключают они.



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