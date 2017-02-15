В новом тысячелетии россияне тоскуют по Сталину - опрос

Нынешний уровень одобрения гражданами РФ фигуры и деятельности генсека ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина - наивысший за последние 16 лет

Одобрение россиянами деятельности Иосифа Сталина как лидера государства достигло максимума за последние 16 лет. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования российской компании Левада-центр, пишет со ссылкой на аналитические данные служба Би-би-си.

Почти 11 лет назад, в марте 2006 года, к генсеку ЦК ВКП(б) с "восхищением", "уважением" и "симпатией" относились 37% опрошенных россиян, а в январе нынешнего года их количество выросло до 46%.

Также граждане России стали лучше относиться к другим лидерам - Леониду Брежневу (рост рейтинга за 11 лет - с 39% до 47%) и Владимиру Путину (с 76% до 83%).

Вместе с тем, отмечают эксперты, выросло число тех, кто испытывает к фигуре Сталина неприязнь: в начале 2006-го таких было 17%, а сейчас - около 21%.

Как отметил в комментарии к результатам опроса замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, всплеск положительных эмоций россиян к Сталину связан с тем, что его ассоциируют с "порядком в стране". "Чем острее положение дел в стране... тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией", - сказал он.

Источник: levada.ru

Данные опроса свидетельствуют также о том, что самыми нелюбимыми россиянами госдеятелями являются Никита Хрущев, Борис Ельцин и Михаил Горбачев.

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Опрос проведен 20-23 января 2017 года среди 1600 совершеннолетних россиян в 48 регионах страны.

Ранее опубликованные данные Левады демонстрировали, что треть россиян считают - жизнь в РФ при Путине стала лучше, чем когда-либо за последние 100 лет:





Ранее в Пензе открылся первый Сталинский центр по изучению "опыта построения социализма в СССР и творчества Иосифа Сталина". Также в поселке Шелангер в республике Марий Эл (РФ) установили памятник Сталину.

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