В Палестине допускают создание единого с Израилем государства

Альтернативой двум государствам может стать создание одного демократического государства, свободного от религии, считает представитель Палестины

В Палестине допускают создание единого с Израилем демократического и светского государства, в котором палестинцы имели бы право голоса. Об этом заявил секретарь Организации освобождения Палестины, официальный представитель на переговорах с Израилем Саиб Арикат, сообщает The Times of Israel.

"Альтернативой двум государствам могло бы стать создание одного демократического государства, свободного от всякой религии, в котором на равных жили бы мусульмане, христиане и иудеи", - сказал Арикат.

По его словам, вариант такого сосуществования двух государств является "болезненным" компромиссом с палестинской точки зрения. "Как мы неоднократно заявляли, решение о сосуществовании двух государств - это палестинское принятие международной формулы. По сути, оно представляет собой мучительный компромисс палестинцев по признанию власти Израиля над более 78% исторической Палестины. Сегодня почти шесть миллионов палестинцев живут под израильским контролем на всей исторической Палестине, в то время как почти шесть миллионов палестинцев живут в изгнании", - сказал он.

Также Арикат отметил, что хотел бы узнать позицию США по этому вопросу.

22 января 2017 года Израиль одобрил строительство новых домов на палестинской территории в восточном Иерусалиме. Действия Израиля противоречат принятой в Совете безопасности ООН резолюции, призывающей прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины.

Вскоре после голосования премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не будет выполнять "постыдную" резолюцию и пересмотрит отношения с ООН.

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