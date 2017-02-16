Франция предостерегла РФ от вмешательства в президентские выборы

Франция установит чёткие границы и "примет ответные меры, потому что ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов"

Франция не потерпит вмешательства России или любой другой страны в ход президентских выборов и примет ответные меры в случае необходимости. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает Reuters.

Высказывания министра последовало после жалоб партии кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Руководитель политического движения Макрона "Вперед" Ришар Ферран заявил, что два крупных СМИ Russia Today и Sputnik, принадлежащие российскому государству, ежедневно занимаются тем, что распространяют ложную информацию. Эти "новости" подхватывают, цитируют, что негативно влияет на демократическую систему Франции. По словам Феррана, уже было осуществлено сотни кибератак на интернет-ресурсы движения кандидата в президенты Франции Макрона.

По словам главы МИД, Франция установит чёткие границы, "в том числе примет ответные меры, когда необходимо, потому что ни одно иностранное государство не может влиять на выбор французов, ни одно иностранное государство не может выбирать будущего президента Республики".

"Мы не потерпим какого-либо вмешательства в наш избирательный процесс, ни со стороны России, ни со стороны любого другого государства. Это вопрос нашей демократии, нашего суверенитета, нашей национальной независимости", - заявил Эйро в парламенте.

Президент Франции Франсуа Олланд также потребовал представить ему доклад о кибербезопасности в период президентских выборов во Франции. Доклад, который поручен президентом французскому Совету безопасности, должен быть представлен 24 февраля. Об этом сообщает RFI.

11 февраля сообщалось, что внешняя разведка Франции серьезно обеспокоена вмешательством интернет-пиратов, которые поддерживают кандидата на пост президента Марин Ле Пен. Это, возможно, те же пираты, которые поддерживали Дональда Трампана выборах президента США и которые не скрывают своей поддержки Владимира Путина.

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