Трамп - Нетаньяху: Не позволю Ирану создавать ядерное оружие

Президент США назвал Израиль "неразрывно связанными" и пообещал не допустить производство Ираном ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты "неразрывно связанными" с Израилем и пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Ирану никогда не будет позволено создавать ядерное оружие. Об этом сообщает AFP.

Как сообщает ABCNews, президент США также в очередной раз заявил, что Штаты рассматривают возможность перенесения посольства в Израиле в Иерусалим.

Как сообщалось ранее, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Трамп раскритиковал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту, но, вместе с тем, призвал Израиль "немного воздержаться" касательно строительства новых поселений на Западном берегу Иордана.

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