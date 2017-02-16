Трамп - Нетаньяху: Не позволю Ирану создавать ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты "неразрывно связанными" с Израилем и пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Ирану никогда не будет позволено создавать ядерное оружие. Об этом сообщает AFP.
Как сообщает ABCNews, президент США также в очередной раз заявил, что Штаты рассматривают возможность перенесения посольства в Израиле в Иерусалим.
Как сообщалось ранее, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Трамп раскритиковал заявления ООН и других международных организаций по израильско-палестинскому конфликту, но, вместе с тем, призвал Израиль "немного воздержаться" касательно строительства новых поселений на Западном берегу Иордана.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:20
-
вчера
21:09
-
вчера
11:00
-
вчера
18:26
-
вчера
17:45
Новости партнеров
- 76295
- 62985
- 38702
- 30664
- 18097