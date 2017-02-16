Глава МИД Германии: В отношениях с РФ не стоит быть наивными

Европейским государствам следует взять на себя больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения собственной безопасности, поскольку удобному Европе миропорядку, сложившемуся после Второй мировой войны, приходит конец. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, пишет со ссылкой на немецкое издание FAZ агентство Deutsche Welle.

Говоря о новом миропорядке, Габриэль отдельно затронул тему отношений германского правительства с Вашингтоном и Москвой.

По словам главы МИД страны, Берлин сможет достичь взаимопонимания с администрацией президента США Дональда Трампа, если она будет проводить политику с учетом интересов обеих стран. "Мы не должны вести себя так, как если бы демократия была полностью и перманентно выведена из строя", - сказал он.

А в отношениях с Москвой, по словам министра иностранных дел Германии, Берлину не стоит демонстрировать наивность.

"В первую очередь, Россия является нашим соседом - хотите вы того или нет", - отметил он, пояснив, что имеет в виду геополитическое соседство.

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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате может состояться завтра, 17 февраля.

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