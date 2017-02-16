ООН: Разрушение двух плотин в Ираке и Сирии грозит катастрофой

Согласно докладу организации, прорывы плотин Табка и Мосул могут привести к масштабным наводнениям

Организация Объединенных Наций предупреждает об угрозе разрушения двух речных плотин в Ираке и Сирии, что может привести к масштабной катастрофе в виде наводнений. Об этом говорится в соответствующем докладе ООН, сообщает Reuters.



Наибольшую угрозу представляет сирийская плотина Табка, расположенная на реке Евфрат и контролируемая боевиками Исламского государства с 2014 года. Как отмечают в ООН, причиной ее разрушения могут стать высокий уровень воды, умышленная диверсия исламистов и дальнейшие авиаудары возглавляемой США коалиции.



Начиная с 24 января 2017 года, уровень воды в Евфрате в районе плотины поднялся почти на 10 метров, в результате затопленными оказались прибрежные территории ниже по течению. Причиной тому отчасти стали проливные дожди и таяние снега, отчасти - спуск воды террористами ИГ.



По оценкам местных экспертов, дальнейшее повышение уровня воды затопит огромные площади пахотных земель вдоль русла реки и может разрушить плотину, что будет иметь катастрофические гуманитарные последствия.

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Также в ООН заявляют, что месяц назад плотина была повреждена ударом с воздуха, нанесенным силами коалиции. В случае продолжения авианалетов сооружение получит более серьезные повреждения, что может привести к затоплению сирийских городов Ракка и Дайр-эз-Заур.



Кроме того, организация предупреждает об угрозе обрушения иракской плотины Мосул на реке Тигр: отбитое у террористов ИГ сооружение нуждается в ремонте. В случае прорыва дамбы в зоне бедствия окажутся 20 млн человек.

Ранее сегодня, 16 февраля, сообщалось, что Министерство обороны США рассматривает возможность отправки регулярных боевых наземных подразделений в Сирию для борьбы с Исламским государством.



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