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Трамп опроверг связи своей команды с РФ перед выборами

17.02.2017 00:57
Трамп заявил, что не имел связей с Россией и годами даже не имел разговоров с россиянами
Трамп опроверг связи своей команды с РФ перед выборами
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его команды не имел тайных договоренностей с представителями российского правительства во время избирательной кампании. Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.

Трамп подчеркнул, что он не звонил в Россию годами и не имел разговоров с россиянами.

Комментируя информацию о связях Пола Манафорта с РФ, президент отметил, что доверяет своему бывшему менеджеру, который опровергает такие сообщения. 

Свой последний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп охарактеризовал как "очень хорошее общение".

Трамп считает, что разговор своего экс-советника Майкла Флинна с российским послом "не является чем-то неправильным", хотя он сам не давал поручений вести переговоры. Увольнение Флинна президент аргументировал тем, что тот солгал вице-президенту Майку Пенсу.

Ранее СМИ сообщили, что высокопоставленные советники Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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