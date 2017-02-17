Трамп опроверг связи своей команды с РФ перед выборами

Трамп заявил, что не имел связей с Россией и годами даже не имел разговоров с россиянами

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его команды не имел тайных договоренностей с представителями российского правительства во время избирательной кампании. Об этом он сказал на брифинге, передает Укринформ.



Трамп подчеркнул, что он не звонил в Россию годами и не имел разговоров с россиянами.



Комментируя информацию о связях Пола Манафорта с РФ, президент отметил, что доверяет своему бывшему менеджеру, который опровергает такие сообщения.



Свой последний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп охарактеризовал как "очень хорошее общение".



Трамп считает, что разговор своего экс-советника Майкла Флинна с российским послом "не является чем-то неправильным", хотя он сам не давал поручений вести переговоры. Увольнение Флинна президент аргументировал тем, что тот солгал вице-президенту Майку Пенсу.

Ранее СМИ сообщили, что высокопоставленные советники Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России.

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