Украинского хакера в США осудили к 41 месяцу тюрьмы

Украинец признал свою вину в краже данных кредитных карт пользователей форумов

Украинского хакера Сергея Вовненко осудили на 41 месяц лишения свободы за онлайн-взлом форумов. Об этом сообщает Reuters.



Также Вовченко должен возместить больше $84 тыс убытков.



Суд установил, что украинец с 2010 по 2012 год использовал более 13 тысяч компьютеров, чтобы украсть логин и информацию о кредитной карте пользователей.



Вовненко судили в штате Нью-Джерси, в прошлом году он признал себя виновным в краже личных данных и вступлении в сговор с целью мошенничества.



Украинец находится под стражей уже 32 месяца и может выйти на свободу через несколько месяцев.

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