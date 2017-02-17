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Украинского хакера в США осудили к 41 месяцу тюрьмы

17.02.2017 01:58
Украинец признал свою вину в краже данных кредитных карт пользователей форумов
Украинского хакера в США осудили к 41 месяцу тюрьмы
Фото: EPA

Украинского хакера Сергея Вовненко осудили на 41 месяц лишения свободы за онлайн-взлом форумов. Об этом сообщает Reuters.

Также Вовченко должен возместить больше $84 тыс убытков. 

Суд установил, что украинец с 2010 по 2012 год использовал более 13 тысяч компьютеров, чтобы украсть логин и информацию о кредитной карте пользователей. 

Вовненко судили в штате Нью-Джерси, в прошлом году он признал себя виновным в краже личных данных и вступлении в сговор с целью мошенничества. 

Украинец находится под стражей уже 32 месяца и может выйти на свободу через несколько месяцев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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