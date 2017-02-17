Нидерланды ждут возобновления работ на месте крушения MH17
Украина весной должна возобновить поисковые работы на месте падения самолета рейса MH17 в Донбассе. Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает Deutsche Welle.
В Нидерландах ожидают, что снова будет вестись поиск останков погибших.
"Наши контактные лица в регионе сообщили, что возобновят поиск тел погибших и личных вещей весной, как только сойдет снег", - отметил Блок.
При этом министр отрицает, что на месте происшествия еще можно много найти.
В январе прошлого года журналист Микель Спеккерса побывал на месте катастрофы самолета рейса МН17, где помимо прочего нашел кусок кости - экспертиза показала, что она принадлежит погибшему человеку.
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