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Нидерланды ждут возобновления работ на месте крушения MH17

17.02.2017 02:28
Украинская сторона должна, как только сойдет снег, снова начать поиск останков погибших и личных вещей
Нидерланды ждут возобновления работ на месте крушения MH17
Фото: EPA

Украина весной должна возобновить поисковые работы на месте падения самолета рейса MH17 в Донбассе. Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает Deutsche Welle.

В Нидерландах ожидают, что снова будет вестись поиск останков погибших. 

"Наши контактные лица в регионе сообщили, что возобновят поиск тел погибших и личных вещей весной, как только сойдет снег", - отметил Блок.

При этом министр отрицает, что на месте происшествия еще можно много найти. 

В январе прошлого года журналист Микель Спеккерса побывал на месте катастрофы самолета рейса МН17, где помимо прочего нашел кусок кости - экспертиза показала, что она принадлежит погибшему человеку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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