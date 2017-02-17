Нидерланды ждут возобновления работ на месте крушения MH17

Украинская сторона должна, как только сойдет снег, снова начать поиск останков погибших и личных вещей

Украина весной должна возобновить поисковые работы на месте падения самолета рейса MH17 в Донбассе. Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает Deutsche Welle.



В Нидерландах ожидают, что снова будет вестись поиск останков погибших.



"Наши контактные лица в регионе сообщили, что возобновят поиск тел погибших и личных вещей весной, как только сойдет снег", - отметил Блок.



При этом министр отрицает, что на месте происшествия еще можно много найти.