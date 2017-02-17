Израиль и Палестина: США по-прежнему за принцип двух государств

По словам американского посла в ООН Никки Хейли, Вашингтон полностью придерживается этого принципа, "но мы также думаем нестандартно"

США не отказываются от принципа "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта. Об этом заявила американский посол в ООН Никки Хейли, сообщает Радио Свобода.



По ее словам, никаких изменений в давней политике США по этому поводу нет.



"Любой, кто хочет сказать, что Соединенные Штаты не поддерживают решение о двух государствах - ошибается", - сказала Хейли журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



Как отметила посол, Вашингтон полностью придерживается этого принципа, "но мы также думаем нестандартно".



Хейли также подчеркнула, что Совет безопасности ООН предвзято относится к Израилю, оказывая этим негативное влияние на процесс ближневосточного урегулирования.



15 февраля 2017 года президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что в контексте израильско-палестинского конфликта смотрит на вариант как одного государства, так и двух, но выступает за тот, "который будет нравиться обеим сторонам".



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Неоднозначное утверждение американского лидера обеспокоило международных обозревателей. По их мнению, речь может идти об изменении прежнего курса США, предусматривающего признание палестинского государства в рамках окончательного ближневосточного мирного соглашения.



В то же время в Палестине заявили, что допускают создание единого с Израилем демократического и светского государства, в котором палестинцы имели бы право голоса.



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