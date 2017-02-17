В Минске протестовали несколько тысяч белорусов

Участники акции требовали от властей отказаться от сбора специального налога для безработных граждан страны

В пятницу вечером, 17 февраля, в Минске прошел "Марш разгневанных белорусов". На акцию против декрета о "тунеядстве" пришли около двух тысяч человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции требовали от властей отказаться от сбора специального налога для безработных граждан страны.

Протестующие также призвали власти отменить повышение пенсионного возраста, остановить снижение доходов населения и вернуть "свободные и честные выборы".

Среди организаторов акции - бывшие кандидаты в президенты Беларуси Николай Статкевич и Владимир Некляев.

19 февраля подобные акции протеста должны пройти также в других городах Беларуси. В Минске еще один митинг запланирован на 15 марта.

Беларусь - единственная страна в мире, где существует налогообложение безработных. Декрет Александра Лукашенко вступил в силу с 1 января 2015 года, под его действие попали полумиллиона граждан страны.

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