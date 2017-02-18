Фэллон: НАТО надо остерегаться намерений РФ и действовать быстрее

По мнению главы Минобороны Британии, Альянсу необходимо обращать внимание на агрессию РФ и на ее влияние на демократические процессы в странах Европы

НАТО должен "остерегаться российских намерений" даже во время взаимодействия с российскими политиками. Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает Bloomberg.

"Будьте осторожны…обращайте внимание на намерения России, российскую агрессию и возрастающее плохое поведение России, в том числе в отношении демократические процессов в наших странах", - сказал Фэллон.

По мнение главы Минобороны Британии, НАТО также должен действовать быстрее.

"Давайте не будем забывать, что НАТО - это основа для нашей действующей системы", - подчеркнул он, передает Укринформ.

3 февраля министр обороны Британии заявил, что Россия путем кибератак хочет дестабилизировать Запад и Европу, а прокремелевские СМИ распространяют дезинформацию.

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