Фэллон: НАТО надо остерегаться намерений РФ и действовать быстрее
НАТО должен "остерегаться российских намерений" даже во время взаимодействия с российскими политиками. Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает Bloomberg.
"Будьте осторожны…обращайте внимание на намерения России, российскую агрессию и возрастающее плохое поведение России, в том числе в отношении демократические процессов в наших странах", - сказал Фэллон.
По мнение главы Минобороны Британии, НАТО также должен действовать быстрее.
"Давайте не будем забывать, что НАТО - это основа для нашей действующей системы", - подчеркнул он, передает Укринформ.
3 февраля министр обороны Британии заявил, что Россия путем кибератак хочет дестабилизировать Запад и Европу, а прокремелевские СМИ распространяют дезинформацию.
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