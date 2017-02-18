Меркель: Политическую часть Минска тормозит отсутствие перемирия
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что минские соглашения - это единственное, что дает возможность продолжать переговоры. Об этом она сказала на Мюнхенской конференции по безопасности, передает AP.
"Минские соглашения - это единственное, что у нас сейчас есть, чтобы продолжать переговоры и что дает возможность решать проблемы. Если у нас больше ничего нет, я против того, чтобы отбрасывать то, что может давать надежду", - заявила Меркель.
Канцлер называет проблемой минских соглашений то, что реального перемирия нет. По ее мнению, это задерживает политический процесс, передает Focus.
Меркель отмечает, что не нужно говорить, что не удалось, а нужно думать, что сделать, чтобы улучшить ситуацию.
При этом канцлер Германии надеется на улучшение отношений с Россией, но говорит, что нельзя допускать нападения на территориальную целостность страны.
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