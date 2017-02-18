Мы хотим сотрудничать с РФ, но не в ущерб принципам - МИД Франции
Франция хочет сотрудничать с Россией, но при этом не приносить в жертву свои принципы и ценности. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро на Мюнхенской конференции по безопасности.
Эро считает, что нужно сохранить Совет Россия-НАТО и таким образом сохранить диалог.
19 августа 2008 года Работа Совета Россия-НАТО была прервана после конфликта в Грузии, когда вспыхнули боевые действия в Южной Осетии. В марте 2009 года главы МИД 26 стран-членов альянса приняли политическое решение возобновить сотрудничество с РФ.
Однако уже 1 апреля 2014 главы МИД стран НАТО остановили военное сотрудничество с Россией из-за военного вторжения в Украину.
В июне 2016 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия на уровне послов.
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