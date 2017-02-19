Илон Маск об автоматизации: Введение базового дохода неизбежно

По мнению основателя SpaceX Илона Маска, базовый доход станет безальтернативным инструментом государства в случае автоматизации экомномики

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что развитым странам придется перейти на систему базового дохода из-за грядущей автоматизации, которая уже в ближайшем будущем приведет к массовой потере рабочих мест. Об этом он заявил на саммите в Дубае, пишет Futurism.

Говоря об искусственном интеллекте и автоматизации, Маск отметил, что в течении нескольких десятилетий отрасль логистики станет практически автоматизированной. Однако, внедрение автоматизации не ограничится только этой сферой: она будет охватывать все больше и больше отраслей промышленности.

Поэтому, по словам Маска, правительства стран должны призадуматься о введении универсального базового дохода, чтобы компенсировать потерю рабочих мест.

"Я не думаю, что у нас будет выбор. Я думаю, что это станет необходимостью. Сегодня все меньше и меньше профессий, с которыми роботы не могут справляться получше", - сказал Маск.

Однако, по его мнению, более глубокая проблема заключается в том, что человек, даже в случае введения базового дохода, может столкнуться с "отсутствием смысла жизни".

"Многие люди получают наслаждение от работы. Если вы не нужны, в чем тогда смысл? Не чувствуете ли вы тогда свою бесполезность? С этим гораздо сложнее иметь дело", - подчеркнул он.

Идея введения универсального базового дохода - фиксированной ежемесячной выплаты каждому жителю из бюджета - широко обсуждается во многих странах мира. В Нидерландах, Финляндии и Канаде уже стартовали экспериментальные пилотные программы, призванные проверить жизнеспособность этой системы.

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