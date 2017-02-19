В столице Сомали взорвался заминированный грузовик: десятки жертв

Взрыв произошел на рынке. По разным данным, погибли от 18 до 35 человек

В столице Сомали Могадишо на рынке взорвался грузовик. Причиной взрыва стала заложенная в него взрывчатка. По разным данным, погибли от 18 до 35 человек. Еще несколько десятков человек ранены. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным местной полиции, целью подрывников мог быть не рынок, но взрыв произошел раньше времени.

Как сообщается, организаторами взрыва может быть террористическая группировка Аш-Шабаб, которая ранее неоднократно осуществляли теракты в Сомали.

Однако на данный момент ответственность за взрыв никто на себя не взял.

18 февраля в результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок и по меньшей мере 15 человек получили ранения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.