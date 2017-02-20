ОБСЕ: Признание РФ "паспортов" сепаратистов мешает перемирию
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что решение России признавать "документы" террористических организаций ДНР и ЛНР мешает возможностям укреплять перемирие. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
По его словам, шаг России стал шагом назад от и так "очень далекой" цели остановить войну в Донбассе. Он усложнит выполнение минских соглашений.
Заньер подчеркнул, что решение признавать псевдодокументы не означает признание и тех, кто их выдает.
18 февраля 2017 года президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, которым Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей. На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ. При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.
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