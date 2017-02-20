ОБСЕ: Признание РФ "паспортов" сепаратистов мешает перемирию

Генсекретарь ОБСЕ считает, что указ Путина о признании "документов" террористов усложнит выполнение Минска

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что решение России признавать "документы" террористических организаций ДНР и ЛНР мешает возможностям укреплять перемирие. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.



По его словам, шаг России стал шагом назад от и так "очень далекой" цели остановить войну в Донбассе. Он усложнит выполнение минских соглашений.



Заньер подчеркнул, что решение признавать псевдодокументы не означает признание и тех, кто их выдает.



18 февраля 2017 года президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, которым Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами Донбасса. Признаны действительными "документы" об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей. На основании документов, которые пророссийские боевики раздают на оккупированных территориях, разрешается въезд в РФ. При этом такие "документы" РФ признала временно - "до урегулирования конфликта" в Донбассе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



