Иракская армия штурмует запад Мосула и продвигается к аэропорту

Власти Ирака дали отмашку операции по вытесению джихадистов из Западного Мосула - последнего крупного оплота ИГ в городской застройке этой страны

Правительственные силы вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке. Об этом в эфире национального ТВ заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади, сообщает агентство Al Jazeera.

"Мы объявляем старт новой фазы операции и идем в Ниневию. Идем освобождать западную часть Мосула", - сказал он.

С востока в Мосул входят силы антитеррористической операции, с юга город контролирует полиция, на севере наступает иракская армия вместе с шиитскими ополченцами. По военным объектам ИГ "работает" как артиллерия, так и боевая авиация коалиции.

По данным военных, в пока еще захваченных западных районах Мосула проживает около 750 тысяч гражданских.





19 февраля правительственные силы сбросили миллионы листовок над городом, предупредив жителей о наступлении. Позднее вчера коалиция отвоевала у ИГ 17 деревень около Мосула, продвинувшись в направлении аэропорта, расположенного на юге города. По словам военных, террористы "знают, что все равно умрут", а потому пытаются напоследок причинить как можно больший вред местным жителям и армии Ирака.

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В конце 2016 года от боевиков ИГ была освобождена восточная часть Мосула - на это было затрачено 100 операции, начавшейся 17 октября.

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