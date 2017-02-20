Трамп нашел замену Флинну

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил имя своего нового советника по национальной безопасности. Как пишет ABC News, им стал генерал-лейтенант армии США Герберт Макмастер.

















Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.