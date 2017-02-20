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Трамп нашел замену Флинну

20.02.2017 22:23
Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности
Трамп нашел замену Флинну

Президент США Дональд Трамп объявил имя своего нового советника по национальной безопасности. Как пишет ABC News, им стал генерал-лейтенант армии США Герберт Макмастер.





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