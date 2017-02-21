В Лондоне пятеро подростков задержаны по подозрению в терроризме
21.02.2017 06:27
Самому младшему из задержанному 15 лет, а старшему - 19 лет
Фото: ЕРА
Пятеро человек арестованы в Лондоне по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщила полиция города, передает Би-би-си.
Уже были проведены обыски по четырем адресам.
Самому младшему из задержанных 15 лет, а старшему - 19. По мнению полиции, они хотели покинуть страну, чтобы присоединиться к террористической организации.
Сейчас полиция допрашивает всех пятерых задержанных. Дополнительной информации на данном этапе полиция не сообщает.
17 февраля в лондонском аэропорту Хитроу полиция арестовала 36-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта.
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