В Лондоне пятеро подростков задержаны по подозрению в терроризме

Самому младшему из задержанному 15 лет, а старшему - 19 лет

Пятеро человек арестованы в Лондоне по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщила полиция города, передает Би-би-си.

Уже были проведены обыски по четырем адресам.

Самому младшему из задержанных 15 лет, а старшему - 19. По мнению полиции, они хотели покинуть страну, чтобы присоединиться к террористической организации.

Сейчас полиция допрашивает всех пятерых задержанных. Дополнительной информации на данном этапе полиция не сообщает.

17 февраля в лондонском аэропорту Хитроу полиция арестовала 36-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта.

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