Украина не признает так называемый референдум в Нагорном Карабахе

В МИД заявили, что опрос сепаратистов в Нагорном Карабахе является нарушением Конституции Азербайджана и международного права

Украина не признает так называемый "конституционный референдум", который прошел 20 февраля 2017 года на территории Нагорного Карабаха в Азербайджане и считает его нелегитимным. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяны Бецы, опубликованном на сайте ведомства.

"Референдум" является нарушением Конституции Азербайджанской Республики и международного права и не имеет правовых последствий", - сказан в заявлении.

В МИД подчеркнули, что позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта "остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности" Азербайджана в его международно признанных границах.

По данным СМИ, 20 февраля непризнанная Нагорно-Карабахская республика провела "референдум" о смене названия на республику Арцах.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) находится на территории Азербайджана. В 1991 году в регионе был проведен "референдум" о провозглашении независимости, результаты которого в мире признаны не были.

После "референдума" между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поддерживаемым Арменией, произошел вооруженный конфликт. В 1994 году после шести лет военных действий был подписан Бишкекский протокол, на основании которого Азербайджан, Армения и НКР договорились о прекращении огня.

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