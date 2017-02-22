В Великобритании приняли аналог закону Магнитского
Палата общин парламента Великобритании приняла поправки, которые позволят правоохранителям замораживать активы лиц, виновных в нарушении прав человека, в том числе и за границей. Об этом сообщает The Guardian.
По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью, каждый год из Великобритании выводят больше 100 млрд фунтов.
Поправки должна рассмотреть еще верхняя Палата лордов.
Закон является британским вариантом закона Магнитского, который был принят в США в 2009 году после смерти юриста Сергея Магнитского. Американский вариант позволяет вводить визовые ограничения и замораживать активы российских чиновников, причастных к гибели юриста.
Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал обстоятельства многомиллиардного хищения из российского бюджета.
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