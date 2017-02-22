МИД Швеции: Санкции против России не отменят без возврата Крыма
Европейские санкции против России будут действовать, пока Россия не вернет аннексированный Крым. Об этом сказала в интервью телеканалу Дождь министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.
"Наши санкции, решение о которых принималось в ЕС, связаны с тем, что произошло в Крыму. Участок территории был незаконно отнят у другой европейской страны. В соответствии с европейской политикой безопасности это запрещено. (...) Пока Крым аннексирован, сохраняются и наши санкции", - пояснила Вальстрем.
3 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.
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