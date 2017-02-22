В РФ заявили о создании информационных войск

"Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", заявил министр обороны страны-агрессора

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о создании в Вооруженных силах РФ "войска информационных операций". Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

"Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой", - сказал он.

Министр обороны страны-агрессора добавил, что "пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной", - добавил министр.

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