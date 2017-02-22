Помощников Ле Пен задержала полиция

Телохранителя и начальника штаба допрашивали в рамках расследования якобы нецелевого использования средств ЕСдля оплаты услуг парламентских помощников

Французские судебные полицейские допросили и задержали телохранителя кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, а также начальника штаба возглавляемой ею партии "Национальный фронт". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Ле Пен.

"Французские судебные полицейские допрашивают охранника ультраправого кандидата в президенты Марин Ле Пен и начальника ее штаба в связи с расследованием якобы нецелевого использования средств Европейского союза для оплаты услуг парламентских помощников", - говорится в сообщении.ой

Адвокат также заявил, что это дело - "манипуляця", направленная на дестабилизацию предвыборной кампании партии "Национальный фронт".

Ранее сообщалось об обысках в штабе партии.

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