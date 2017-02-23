Генсек ООН продвигает идею создания контртеррористического офиса

Сейчас в ООН вопросами противостояния терроризму занимаются Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и отдельная Целевая группа

В Организации объединенных наций необходимо создать отдельный офис, который займется вопросами противостояния угрозам и последствиям терроризма. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, говорится в стенограмме его выступления.

"Хочу, чтобы было ясно: предложение о создании такого контртеррористического офиса не будет посягать на суверенитет никого из членов ООН. Любая его активность будет проводиться в поддержку и по запросу государства-члена", - отметил он.

По словам генсека ООН, новый офис не станет вмешиваться в политику стран, а цель ООН состоит в том, чтобы выстроить партнерские отношения с членами Организации по противодействию транснациональной угрозе терроризма. Такие угрозы, отметил Гутерреш на заседании Генассамблеи ООН, требуют "безотлагательных действий".

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Повышением контртеррористической эффективности ООН сейчас занимается Исполнительный директорат Контртеррористического комитета, а также Целевая группа по реализации мер в борьбе с терроризмом. Новый офис не придет на замену этим структурам, а будет работать параллельно и, зачастую, вспомогательно, координируя деятельность 38 подразделений Целевой группы.

Новый офис при необходимости окажет поддержку странам в их антитеррористической деятельности.

Главой структуры будет представитель Организации в ранге замгенсека ООН.

Резюмируя, докладчик сообщил, что в течение двух недель ждет от партнеров по ООН предложения по реализации такой инициативы, которые войдут в его рапорт. Текст проекта будет рассмотрен в ООН в мае.

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