В РФ не выпускают политзаключенного, приговор которого отменен

Страсбургский суд по правам человека требует от России объяснений, почему политзаключенного Дадина до сих пор удерживают в колонии

Европейский суд по правам человека в Страсбурге требует объяснений от Российской Федерации, почему политзаключенного Ильдара Дадина, чей приговор был отменен, до сих удерживают в колонии в Алтайском крае. Суд направил в РФ официальный запрос. Об этом сообщили адвокаты Дадина, передает Радио Свобода.

Адвокаты Дадина обратились в суд по правам человека с жалобой о том, что их подзащитного продолжают удерживать в колонии, хотя еще 22 февраля Верховный суд России принял решение закрыть дело против Дадина, освободить из-под ареста и признать его право на реабилитацию.

Как сообщается, такие же обращения были направлены в Федеральную службу исполнения приговоров и Генеральную прокуратуру России.

Ильдар Дадин стал первым, кого признали виновным по статье 212.1 УК РФ - неоднократные нарушения на митингах. Осужден к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Признан политзаключенным, поскольку уголовное преследование осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу собрания, по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию содержания под стражей.

В ноябре 2016 года Дадин в письме к своей жене сообщил, что подвергся пыткам в сегежской колонии ИК-7 в Республике Калерия, где он отбывал наказание за участие в одиночных пикетах.

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