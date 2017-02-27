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В ближайшее время будет ликвидирована пожарная инспекция - Аваков

27.02.2017 04:30
По словам Авакова, в рамках реформы ГСЧС вскоре будет полностью ликвидирована пожарная инспекция
В ближайшее время будет ликвидирована пожарная инспекция - Аваков
Арсен Аваков

В ближайшее время будет ликвидирована пожарная инспекция. Об этом сообщим министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1.

По словам Авакова, инспекцию ликвидируют в рамках реформирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайшее время мы объявим о полном сокращении и уничтожении такого понятия, как пожарная инспекция", - сказал министр.

Также Аваков заявил о намерении до конца сформировать Национальную гвардию, которая была создана в 2014 году. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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